Um comentário do extremo inglês Jadon Sancho na publicação do compatriota Marcus Rashford, com a palavra «liberdade», na rede social Instagram, está a causar polémica e a dar que falar em Inglaterra.

Na publicação em questão, Rashford escreveu: «Obrigado pelo acolhimento caloroso. Excelente desempenho da equipa», depois da estreia com a camisola do Aston Villa, no domingo, na vitória por 2-1 ante o Tottenham, para a Taça de Inglaterra.

Ora, a essa publicação, Sancho, que está emprestado pelo Manchester United ao Chelsea, não ficou indiferente ao compatriota que se mudou para o Aston Villa, cedido também pelo Manchester United.

O comentário do jogador dos «blues» leva já mais de 17 mil gostos. E em resposta a este, houve quem aprovasse, mas também foram alguns os adeptos que não gostaram, afirmando ser «embaraçoso e pouco profissional» e «patético» da parte do atleta.