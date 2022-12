Se contratar Cristiano Ronaldo está fora de questão para o Paris Saint-Germain, há outros nomes em cima da mesa, tais como o inglês Marcus Rashford.

O presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaifi, assumiu que o avançado, que termina contrato com o Manchester United no verão, embora os red devils tenham opção de mais um ano, está debaixo do radar.

«É outro jogador espetacular. E a custo zero? Certamente todos os clubes iriam atrás dele se fosse para o terem a custo zero», afirmou à Sky Sports.

«Não o escondemos, já falámos antes sobre o interesse. Mas não era um bom momento para ambos os lados. Talvez no verão, por que não?», acrescentou.

Rashford está ao serviço da seleção inglesa no Qatar e já apontou três golos no Mundial 2022.

«Se ao dia de hoje ele estiver em fim de contrato, claro que podemos falar com ele diretamente, mas não vamos falar agora. Vamos deixá-lo estar focado no Mundial. Depois de janeiro, se estivermos interessados, vamos conversar com ele», assegurou.

Sobre Lionel Messi, Al-Khelaifi, considerou que o argentino está «muito feliz» e revelou que o PSG quer renovar contrato.

«O que combinámos em conjunto é que, depois do Mundial, vamos sentar-nos. Mas tanto o clube como ele estamos muito felizes, por isso vamos falar depois do Mundial», frisou.