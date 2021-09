Gavin Williamson, secretário de Estado britânico para a educação, está debaixo de fogo no Reino Unido. Durante uma entrevista ao jornal The Evening Standard, o político confundiu o futebolista Marcus Rashford com o jogador de râguebi Maro Itoje.

Questionado sobre se já tinha conhecido Rashford, Williamson respondeu positivamente.

«Falámos pelo Zoom e ele pareceu-me muito interessado, empático e encantador, mas teve de sair. Não o queria prender, tinha de ir treinar», afirmou o governante.

No entanto, o The Evening Standard foi informado pela assessoria de Williamson que o encontro que o secretário de Estado teve não foi com Rashford, mas sim com Maro Itoje, jogador internacional pela seleção inglesa de râguebi.

O porta-voz de Marcus Rashford reagiu, dizendo que «o Marcus e o Maro são dois excelentes atletas negros, mas têm pouco mais em comum».

Com alguma boa disposição à mistura, Itoje reagiu na sua conta de Twitter.

«Devido à recente especulação, achei necessário confirmar que não sou Marcus Rashford. E, já que estamos aqui, o meu nome também não é Mario! É simplesmente Maro Itoje. Com muito amor, Marcu ... quero dizer, Maro Itoje», escreveu o jogador dos Saracens.