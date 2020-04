A Marinha venezuelana divulgou este sábado, na televisão estatal, um vídeo da colisão entre o cruzeiro de bandeira portuguesa «Resolute» e uma embarcação da Marinha da Venezuela. As imagnes estão editadas e nelas vê-se o tripulante da embarcação da marinha venezuelana a disparar tiros, aparentemente para o mar, na direção do «Resolute», enquanto uma voz ordena que parem as máquinas.

No plano seguinte vê-se o que seria a proa do «Resolute» em ligeira colisão com a embarcação da marinha. Os dois barcos estabelecem contacto em língua inglesa segundo o áudio da gravação, identificam-se e o «Resolute» indica que está registado na Madeira e que partiu de Buenos Aires (Argentina) para Curaçau. Diz ainda que tem 32 tripulantes e que ninguém lhes disse que precisavam de autorização para estar onde estavam.