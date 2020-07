Jogo histórico no futebol espanhol. 300 espetadores tiveram a autorização das autoridades sanitárias da Comunidade Autónoma das Canárias e puderam assistir ao jogo de futebol entre o CD Marino e o UD Tamaraceite.



Foi a primeira vez desde o início da pandemia que um jogo de futebol teve espetadores nas bancadas. A partida realizou-se no Municipal de La Frontera e os visitantes venceram por 1-0. O estádio tem capacidade para 700 lugares, por isso nem metade da lotação foi ocupada para este jogo relativo ao playoff de subida à II Divisão B.



De acordo com a Federação Canária de Futebol, a experiência foi um sucesso e todos demonstraram enorme civismo. À entrada do estádio, os adeptos tiveram de medir a febre, o uso de máscara foi obrigatório e, como se vê no vídeo, havia cadeiras de segurança vazias entre cada uma das pessoas.



As imagens provam que nem tudo foi perfeito, mas que no geral os adeptos tiveram bom comportamento. A cidade de La Frontera, nas Canárias, foi das menos afetada pela Covid-19. Só teve três casos confirmados e nenhum óbito a lamentar.