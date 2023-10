Mario Balotelli não deixou Zlatan Ibrahimovic sem reposta!

Poucas horas depois de, numa resposta onde defendeu Rafael Leão, o sueco ter afirmado que o italiano «desperdiçou todas as oportunidades» na carreira para aproveitar o «talento» que tinha, eis que o jogador do Adana Demirspor reagiu nas redes sociais.

Balotelli, companheiro de Nani no clube turco, publicou uma fotografia com o troféu da Liga dos Campeões que conquistou ao serviço do Inter de Milão em 2010 e identificou Ibrahimovic nessa mesma publicação. Uma clara provocação ao antigo avançado sueco... que nunca conquistou uma Champions na carreira.

Recorde-se que Balotelli e Ibra foram colegas de equipa nos nerazzurri, antes do sueco rumar ao Barcelona, em 2009.