O presidente do Brescia, Massimo Cellino, mostrou-se, esta terça-feira, desiludido com a passagem do futebolista Mario Balotelli pelo clube e considera que as atitudes fora de campo e o comportamento global do avançado não corresponderam ao esperado.

«Eu queria [Balotelli], mas ele revelou-se superficial nas atitudes fora de campo, uma criança. Não vamos descer por causa do Mario, seria errado pensar assim», notou, contudo, o dirigente do clube.

«Ele não foi bem orientado: se uma criança é mal-educada, a culpa é dos mais», acrescentou Cellino.

Esta época, Balotelli leva 19 jogos e cinco golos pelo Brescia, atual 20.º e último classificado, com 16 pontos, a nove da zona de permanência na principal liga italiana.