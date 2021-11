Com cinco golos em 13 jogos pelo Adana Dermispor, Mario Balotelli sonha com o regresso à seleção italiana. Caso Mancini o chame para o play-off, o avançado deixaria a Turquia a pé.



«Sinto-me bem depois de dois anos e meio. Estou preparado para regressar à seleção nacional italiana. Seria um sonho. Deixaria a Turquia a pé se soubesse que estava entre os convocados para os jogos em março», referiu, em declarações ao canal Twitch da «OCW Sports».



O atacante de 31 anos foi lançado pelo atual selecionador da «squadra azzurra» no Inter de Milão e masi tarde, reencontraram-se no Manchester City.



«Tenho uma boa relação com Mancini, sempre tive. Ele só precisa de me dizer o que quer de mim para que eu possa regressar à seleção. Falei com ele há pouco tempo», contou.

Balotelli acrescentou ainda que «todos sonham» em ser os avançados da seleção italiana e explicou por que razão ainda não foi convocado por Mancini.



«Ainda não me chamou porque sabe dainda não estou ao meu nível. Tenho até março para atingi-lo. Não estou aqui para reclamar por ainda não ter sido convocado. Estou longe da minha meçlhor forma, só tenho de continuar a trabalhar», defendeu.

A Itália, à semelhança de Portugal, vai disputar o play-off de apuramento para o Mundial 2022 em março.