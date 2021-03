A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou a mudança do nome do Estádio Maracanã de «Jornalista Mário Filho» para «Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé».

A mudança do nome do estádio que é um ícone do Rio de Janeiro e do futebol mundial foi aprovada em regime de urgência, mas ainda depende da aprovação do governador Cláudio Castro, que tem até quinze dias úteis para sancioná-la.

Caso seja aprovada a sugestão da Assembleia Legislativa, o complexo desportivo que, além do estádio, engloba o ginásio Maracanãzinho e o estádio de atletismo Célio de Barros, vai continuar a chamar-se Mário Filho, só o nome do estádio de futebol é que muda de nome.

Inaugurado a 16 de junho de 1950, o Estádio Maracanã completou 70 anos em 2020. Inicialmente foi batizado Estádio Municipal e recebeu o primeiro jogo logo no dia seguinte à inauguração, num «amigável» entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo, com vitória para os paulistas por 3-1.