O avançado croata Mario Mandzukic foi apresentado, esta quinta-feira, como reforço do Al Duhail no Qatar e teceu notas positivas ao novo treinador, o português Rui Faria, revelando conhecimento deste.

«Falei com o treinador, conheço-o, esteve em grandes clubes, treinou grandes jogadores e trabalhou com grandes treinadores. Claro que vou precisar de tempo para adaptar-me, mas gosto da cidade e das pessoas. Preciso de tempo para conhecer os colegas, para ver como estão a jogar, o que precisam no jogo e no treino. Isso não consigo em três, quatro dias. Preciso de tempo, mas vou conseguir», afirmou o jogador de 33 anos, em conferência de imprensa, já como atleta do clube do Qatar.

«É um jogador que todos conhecem, tem grande experiência, jogou em alguns dos melhores clubes do mundo. Vai ser um acréscimo ao grupo, sabemos que vai ser um jogador importante para nós», afirmou, por seu turno, Rui Faria, ao lado do croata, instantes antes de uma avaliação ao seu novo jogador que até motivou gargalhada na sala.

«O Mario veio aqui como uma solução e não como um problema. Se o meu problema é ter o Mario, bem, quero problemas como este (risos). A equipa tem uma ideia. Sabemos que tipo de jogador é o Mario e não se muda a ideia de uma equipa em dois dias. Sabendo o que o Mario pode dar-nos e sabendo a forma como a equipa joga, vamos integrar o Mario sem qualquer tipo de dor de cabeça», acrescentou Rui Faria.

Mandzukic, que estava afastado na Juventus, não tendo jogado em 2019/2020 no clube italiano, vai vestir o número 17 no Al Duhail.