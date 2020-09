O Nápoles esmagou o Génova (6-0), numa partida da segunda jornada da Liga italiana.



Curiosamente os napolitanos chegaram ao intervalo a vencer por um golo de diferença graças a um tento de Lozano. Sem Mário Rui, a equipa de Gattuso fez uma segunda parte de sonho e marcou cinco golos: Zielinski fez o 2-0 aos 47 minutos e Mertens ampliou volvidos dez minutos.



O mexicano Lozano bisou aos 65 minutos e quatro minutos depois, Elmas fez o 5-0. A goleada ficou fechada com um tento de Politano à entrada para os vinte minutos finais.



Por sua vez, Rafae Leão assistiu do banco de suplentes ao triunfo do AC Milan na casa do Crotone. Kessie inaugurou o marcador em cima do intervalo na cobrança de uma grande penalidade. Os rossoneri selaram a vitória com um tento de Brahim Díaz a abrir a segunda parte.



O Nápoles soma por vitórias os dois encontros tal como o AC Milan. Por sua vez, o Génova tem três pontos e está a meio da tabela enquanto o Crotone é último sem qualquer ponto somado.