O futebolista italiano Giovanni Di Lorenzo, um dos rostos do Nápoles campeão 33 anos depois, relatou o momento de emoção que viveu entre os imensos festejos no relvado do Friuli, após o empate ante a Udinese que confirmou o título na quarta-feira.

Di Lorenzo falou à Sky e à DAZN após o apito final do jogo da última noite, confessando a «relação esplêndida» que tem com o lateral-esquerdo português.

«Chorei junto ao Mário Rui no final do jogo. Tenho uma relação esplêndida com ele», afirmou o lateral-direito de 29 anos, que tem um percurso em parte idêntico a Mário Rui em Itália: ambos passaram pelo Empoli e jogam agora juntos no Nápoles.

«Ele estava a lamentar porque não pôde jogar», disse ainda Di Lorenzo, sobre um jogo que Mário Rui não atuou, ainda devido a lesão, sofrida ante o Milan, na Liga dos Campeões, a 18 de abril.

Após o empate ante a Udinese, a festa foi de loucos, desde Udine até Nápoles, onde milhares de adeptos encheram as principais vias da cidade, apesar de, no meio da multidão, ter havido uma morte e também feridos.