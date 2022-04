Mark Noble e West Ham. West Ham e Mark Noble.

Uma relação intense e longa, de praticamente duas décadas, que na noite de quinta-feira conheceu um episódio marcante para o capitão dos londrinos, que se apuraram para as meias-finais da Liga Europa, ao eliminarem o Lyon, no jogo decisivo, em França.

Após o final do encontro, Noble, médio de 34 anos que esteve ligado durante toda a carreira como sénior ao West Ham – apenas com empréstimos fugazes ao Hull City e ao Ipswich em 2006 – não conteve as lágrimas no balneário e acabou mesmo a noite a limpar o lixo que estava no mesmo, dando um exemplo claro aos colegas. De desportivismo e de limpeza.