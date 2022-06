O antigo jogador alemão Marko Marin terminou a carreira de futebolista e tornou-se, esta sexta-feira, o chefe de scouting do Estrela Vermelha, da Sérvia.

Marin, de 33 anos, esteve na última temporada ao serviço do Ferencváros, no qual se sagrou campeão húngaro.

Internacional alemão por 16 vezes, Marko Marin destacou-se no Werder Bremen, transferindo-se depois para o Chelsea, no qual venceu uma Liga Europa, em 2013 frente ao Benfica. Um ano mais tarde, ao serviço do Sevilha voltou a reencontrar os encarnados e conquistou novamente a segunda competição da UEFA.