Mehdi Benatia, internacional marroquino que representou clubes como Marselha, Bayern Munique e Juventus, anunciou esta quinta-feira que colocou um ponto final na carreira, aos 34 anos, através de uma publicação nas redes sociais.

O antigo defesa, que estava jogar na Turquia, ao serviço do Karagumruk, conta que cumpriu um «sonho de criança», ao tornar-se profissional de futebol, mas ao fim de quinze anos, ao mais alto nível, considera que é a altura certa para parar.

«Ao longo da minha carreira, conheci excelentes pessoas que me permitiram crescer e é por isso que quero prestar homenagem a todos os clubes por onde passei: Marselha, Lorient, Tours, Clermont, Udinese, Roma, Bayern de Munique, Juventus Torino, Duhail, Karagumruk. Este trabalho também me permitiu defender e representar o meu país, Marrocos, onde vivi momentos inesquecíveis, com várias CAN, mas em particular o Mundial de 2018», escreveu Benatia na conta pessoa do Instagram.