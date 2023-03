Marrocos venceu este sábado o Brasil por 2-1, num jogo particular realizado em Tanger, em que a seleção africana, com uma equipa muito parecida com aquela que afastou Portugal do Mundial2022, foi quase sempre superior a um Brasil que, sob o comando interino de Ramon Menezes, está numa fase de transição depois da saída de Tite.

Depois de uma homenagem a Pelé, o Brasil entrou em campo, para o primeiro teste pós-mundial, com duas estreias – Andrey Santos (Vasco da Gama, cedido pelo Chelsea) e Rony (Palmeiras) e uma alteração forçada na baliza, uma vez que Ederson sentiu uma indisposição gastrointestinal e cedeu o lugar a Weverton. Marrocos, por seu lado, subiu ao relvado com oito dos titulares que perderam a meia-final do Mundial do Qatar diante da França.

O jogo começou ao som de «olés» vindo das bancadas, com os adeptos marroquinos a vibrarem com a posse de bola inicial da equipa da casa, mas foi o Brasil o primeiro a festejar, aos 28 minutos, com um golo de Vinicius Junior que acabaria por ser anulado por fora de jogo.

Não valeu mas, logo a seguir, marcou Marrocos, desta vez a contar. Três marroquinos pressionaram Emerson Royal que acabou por perder a bola que sobrou para El Khannouss que cruzou para a finalização de Boufal à meia volta. Até ao intervalo, Marrocos podia mesmo ter aumentado a vantagem, com destaque para uma oportunidade clara de Ziyech.

O Brasil foi à procura do empate na segunda parte em que lançou o jovem Vitor Roque (18 anos e 25 dias) que se tornou no jogador mais jovem a estrear-se pela seleção brasileira desde Ronaldo «fenómeno» em 1994, então com 17 anos.

O empate acabou mesmo por chegar, ao minuto 66, numa altura em que Marrocos recuou no terreno, na sequência de um passe de Lucas Paquetá para o remate de Casemiro à entrada da área. O remate do capitão do Brasil saiu fraco, mas Bono não chegou à bola e não ficou nada bem na fotografia.

A verdade é que Marrocos não demorou a recuperar a vantagem num lance protagonizado por Attiyat Allah que cruzou da esquerda, Éder Militão falhou o corte e a bola sobrou par Sabiri que rematou de primeira para o 2-1.

O jogo acabou como tinha começado, com os adeptos marroquinos a gritarem «olés» das bancadas.