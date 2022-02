A seleção de Marrocos terminou a participação na CAN nos quartos de final, caindo aos pés do Egipto de Carlos Queiroz.

No país do norte de África, grande parte das discussões centraram-se na ausência daquele que é uma das principais figuras do futebol marroquino: Hakim Ziyech.

Agora, Vahid Halilhodziv, o selecionador de Marrocos explicou a ausência e fechou completamente a porta ao jogador do Chelsea, enquanto ele se mantiver no cargo.

«Não posso convocar um jogador como Ziyech. Nem que se chamasse Lionel Messi. É alguém que pode arruinar o ambiente no balneário», começou por dizer.

Halilhodziv explicou que depois de o jogador ter desperdiçado duas oportunidades, não haverá uma terceira: «Não há volta atrás».

«Pela primeira vez na minha carreira de treinador tive um jogador da seleção que não quer treinar e diz que está lesionado. Mesmo que os exames médicos mostrem que está apto. Não posso tolerar esse tipo de comportamento», realça.