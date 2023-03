Azzedine Ounahi, médio-ofensivo que brilhou na sensacional campanha da seleção de Marrocos no Mundial 2022, confirmou que não volta a jogar nesta temporada.

O jogador de 22 anos fraturou um dedo de um pé no duelo particular com o Brasil - que os Leões do Atlas venceram por 2-1 e terá de ser operado para debelar o problema.

«Terei de ficar afastado dos relvados durante alguns meses. Estou desapontado por não poder estar ao lado dos meus companheiros nesta reta final de época, mas farei o possível para estar pronto para o início da próxima época», escreveu no Instagram.

As boas prestações de Azzedine Ounahi no Mundial 2022 levaram o Marselha a recrutá-lo ao modesto Angers, também da Liga francesa, já perto do fecho do mercado de inverno.