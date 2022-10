A polícia marroquina deteve 55 pessoas, entre as quais 15 menores, por alegadamente estarem envolvidos nos distúrbios de sábado, em Casablanca, durante o jogo entre o Raja e o FUS Rabat.

Segundo as autoridades, os incidentes ocorreram quando um grupo de adeptos tentou entrar à força, e sem ingressos, no estádio Mohamed V, para assistir ao encontro da sétima jornada do campeonato marroquino.

Na sequência desse episódio, 12 polícias ficaram feridos e registaram-se ainda danos em 10 veículos, atingidos por pedras lançadas pelos adeptos, que só dispersaram depois das forças de segurança terem usado canhões de água.

Quanto ao jogo, o Raja venceu por 1-0.