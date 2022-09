A seleção de Marrocos defrontou o Chile em Barcelona esta sexta-feira e muitos adeptos marroquinos que vivem em território espanhol tiveram oportunidade de ver em campo a equipa do seu país.

Porém, a festa foi estragada pelo comportamento de um largo grupo de adeptos que não tinha bilhete para o jogo e forçou a entrada no Estádio Cornellà-El Prat, casa do Espanhol. Alguns tentaram derrubar portas à força, enquanto outros saltaram as barreiras de segurança e entraram no estádio.

No final da partida, instalou-se novamente o caos. Houve invasão de campo e, mesmo já com os jogadores no balneário, os adeptos continuaram no relvado, com alguns a divertirem-se a correr ou, por exemplo, em cima das balizas.

As imagens do caos vivido em Barcelona já correm nas redes sociais. No que toca ao jogo, Marrocos bateu o Chile, por 2-0, numa partida em que Juan Delgado, do Paços de Ferreira foi titular. Sofiane Boufal (66m) e Abdelhamid Sabiri (78m) fizeram os golos.

Veja as imagens da confusão na entrada para o estádio e a invasão de campo: