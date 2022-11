Marrocos venceu esta quinta-feira a Geórgia, por 3-0, no último jogo antes da entrada no Mundial 2022, num jogo marcado por um golaço de Hakim Ziyech.

Já depois do 1-0 apontado por En Nesyri, aos cinco minutos, Ziyech viu o guarda-redes adversário adiantado e fez o 2-0, num remate ainda no meio-campo defensivo de Marrocos (29m).

Na segunda parte, Boufal fez o 3-0, de penálti (72m).

Marrocos, que está no grupo F do Mundial, entra na prova no Qatar na próxima quarta-feira, com o jogo ante a Croácia.

O golo de Ziyech: