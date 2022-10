Um adepto do Marselha foi indiciado esta sexta-feira por tentativa de homicídio de um apoiante alemão do Eintracht Frankfurt, «gravemente ferido» por um petardo nos incidentes no jogo entre as duas equipas, na Liga dos Campeões.

O fã do clube francês, de 26 anos, está também acusado por violência intencional e posse e uso de foguetes ou fogos de artifício em recinto desportivo. O jovem admitiu ainda ter sido o autor do arremesso do petardo na direção do parque de estacionamento dos apoiantes da equipa germânica.

A 13 de setembro, a partida foi disputada no Vélodrome sob fortes medidas de segurança após os incidentes ocorridos uma semana antes no encontro entre o Nice e o Colónia, para a Liga Europa, mas mesmo assim ficou marcada por problemas entre os adeptos. Na altura, 17 pessoas foram detidas em desacatos e um adepto do Frankfurt teve de ser hospitalizado.

Os alemães venceram por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo D da Champions, no qual está também o Sporting.