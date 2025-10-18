Domínio incontestado do Marselha no Vélodrome, para coroar a subida ao primeiro lugar. A equipa de Roberto De Zerbi goleou o Le Havre em casa por 6-2, neste sábado.

Curiosamente, o Le Havre marcou primeiro, aos 24 minutos, por Kechta. Porém, Gautier Lloris usou a mão para travar um jogada no limite da área e foi expulso diretamente, pouco depois. Na sequência do lance, Mason Greenwood converteu a grande penalidade.

O Le Havre ainda aguentou o resultado até aos 67 minutos, mas depois quebrou. Greenwood marcou três golos em nove minutos e completou um póker. O jovem de 18 anos Robinio Vaz e o defesa Michael Murillo marcaram os outros dois golos do Marselha. Toure, dos visitantes, completou o 6-2 com um golaço de primeira.

Greenwood, de 24 anos, soma agora sete golos e quatro assistências em dez jogos esta temporada. Assim sendo, após o deslize do PSG diante do Estrasburgo (empate a três bolas), o Marselha é líder com 18 pontos, mais um do que os parisienses. O Le Havre soma apenas seis pontos, na 18.ª posição.

O duelo acontece poucos dias antes da receção do Sporting, no estádio José Alvalade, ao Marselha, no âmbito da terceira jornada da Liga dos Campeões.