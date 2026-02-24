O Marselha anunciou, esta terça-feira, que foi alvo de um ataque informático, contudo refere que «a situação foi rapidamente controlada».

«Graças à mobilização imediata das nossas equipas técnicas e dos nossos prestadores de serviços especializados, a situação foi rapidamente controlada. Até ao momento, todas as nossas atividades podem prosseguir normalmente, em total segurança, e continuamos as nossas investigações sobre as áreas afetadas. O clube gostaria de tranquilizar os adeptos: os dados bancários e as palavras-passe não foram comprometidas», pode ler-se.

O Marselha relembra os seus adeptos da utilidade da proteção de dados e a segurança digital.

«Também incentivamos a adoção de boas práticas em segurança digital: reforçar as palavras-passe, que as pessoas permaneçam vigilantes face a tentativas de phishing e que denunciem qualquer atividade suspeita», acrescenta.