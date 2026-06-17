O Marselha foi multado em dez milhões de euros, por violação das regras de fair-play financeiro da UEFA, mas poderá, com pena suspensa, competir na edição 2026/27 da Liga Europa.

Em comunicado, esta quarta-feira, a UEFA explica que o clube francês tem uma sanção condicional em relação à presença na Liga Europa. Para já, o Marselha pode competir na prova que terá o Torreense na fase de grupos e o Benfica nas pré-eliminatórias de acesso. Porém, ficará impedido de entrar nas provas da UEFA, caso não regularize as suas finanças no prazo de um ano.

A UEFA explica que o Marselha mantém o «risco de exclusão da próxima competição europeia» para a qual se qualifique «nas próximas três temporadas» e que terá «uma restrição na capacidade de registar jogadores» para a competição europeia.

«O Marselha escapou ao pior, mas a exclusão esteve muito perto. As discussões foram longas e difíceis», disse fonte ligada ao processo à agência France Press.

No início de junho, a imprensa divulgou que o clube francês estava em risco de exclusão das provas europeias e que a situação estava a ser analisada pelo órgão de controlo financeiro de clubes da UEFA. Em 2022, o Marselha tinha assinado um acordo com a UEFA, no qual se comprometia a equilibrar as suas contas, com um défice máximo de 60 milhões de euros ao longo de três épocas e grande parte desse valor coberto pelo acionista.

Em 2025/26, o Marselha terminou a Liga francesa em quinto lugar, fora do apuramento para a Liga dos Campeões, mas com entrada direta na fase de grupos da Liga Europa.