OFICIAL: após discussão, Marselha põe Rabiot e Rowe na lista de dispensas
Mão pesada do clube francês sobre dois jogadores que desentenderam-se
Mão pesada do clube francês sobre dois jogadores que desentenderam-se
Uma discussão que saiu caro. Adrien Rabiot e Jonathan Rowe são colegas de equipa no Marselha mas acabaram por protagonizar um episódio infeliz na sexta-feira, ao desentenderem-se no balneário.
Após uma derrota na jornada inaugural do campeonato, ante o Rennes (1-0), os ânimos exaltaram-se e os dois tiveram de ser separados pela comitiva. Agora chega a consequência - a dispensa.
O Marselha anunciou oficialmente, através do seu sítio oficial, que ambos os atletas foram postos na «lista de transferências». Agora, resta-lhes procurar outro clube.
«Esta decisão foi tomada devido a um comportamento inaceitável no balneário após o jogo contra o Rennes, em acordo com a equipa técnica e de acordo com o código de conduta interno do clube. A decisão foi comunicada pelo clube aos dois jogadores na segunda-feira», afirmam, em comunicado.
Rabiot, internacional francês de 30 anos, chegou a custo zero ao clube em 2024. Já Rowe tinha sido contratado em definitivo recentemente, por 14 milhões de euros, proveniente do Norwich.
Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille.— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 19, 2025