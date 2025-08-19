Uma discussão que saiu caro. Adrien Rabiot e Jonathan Rowe são colegas de equipa no Marselha mas acabaram por protagonizar um episódio infeliz na sexta-feira, ao desentenderem-se no balneário.

Após uma derrota na jornada inaugural do campeonato, ante o Rennes (1-0), os ânimos exaltaram-se e os dois tiveram de ser separados pela comitiva. Agora chega a consequência - a dispensa.

O Marselha anunciou oficialmente, através do seu sítio oficial, que ambos os atletas foram postos na «lista de transferências». Agora, resta-lhes procurar outro clube.

«Esta decisão foi tomada devido a um comportamento inaceitável no balneário após o jogo contra o Rennes, em acordo com a equipa técnica e de acordo com o código de conduta interno do clube. A decisão foi comunicada pelo clube aos dois jogadores na segunda-feira», afirmam, em comunicado.

Rabiot, internacional francês de 30 anos, chegou a custo zero ao clube em 2024. Já Rowe tinha sido contratado em definitivo recentemente, por 14 milhões de euros, proveniente do Norwich.