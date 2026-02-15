OFICIAL: depois de De Zerbi, diretor desportivo do Marselha demite-se
Medhi Benatia está de saída do clube francês
Medhi Benatia, diretor desportivo do Marselha, anunciou nas redes sociais que está de saída do clube francês. Esta é, recorde-se, a segunda saída da estrutura do clube em poucos dias, depois do despedimento de De Zerbi.
O antigo internacional marroquino acredita que o Marselha «ainda está na luta pelos objetivos da temporada», uma vez que a qualificação para a Liga dos Campeões ainda está em aberto.
«De facto, apresentei (e não propus) a minha demissão, porque, na minha opinião, o clube estará sempre acima das pessoas e não quero que a minha presença se torne um obstáculo ou um peso para a organização e o desenvolvimento. Por isso, após uma longa reflexão, assumi as minhas responsabilidades e decidi, na segunda-feira, 9 de fevereiro, terminar a minha colaboração com o Marselha», concluiu.
