O Marselha oficializou, esta sexta-feira, a contratação do médio Quinten Timber, ex-Feyenoord.

O internacional neerlandês chega a França após três épocas e meia no Feyenoord. A saída do clube de Roterdão fica marcada por um desentendimento com o treinador Robin van Persie, embora ambos já tenham garantido que o assunto foi ultrapassado. O técnico tinha retirado a braçadeira ao jogador de 24 anos e criticou a postura nos treinos, o que motivou uma reação de Timber à imprensa.

Timber, que levava 24 jogos esta época (três golos e cinco assistências), assinou até 2030 pelo Marselha, o terceiro classificado do campeonato francês.

Segundo a imprensa internacional, o negócio ficou fechado por apenas 4,5 milhões de euros (mais bónus), porque o contrato do médio neerlandês terminava em junho.