Dois colegas de equipa no Marselha desentenderam-se e sofreram agora as consequências. Segundo o jornal francês RMC Sport, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe tiveram uma discussão feia no balneário na última sexta-feira, levando à intervenção de outros colegas de equipa e staff do clube.

Isto após uma derrota por 1-0 no jogo inaugural da Ligue 1 francesa, no terreno do Rennes. E até com superioridade numérica durante sessenta minutos. As coisas não correram bem ao Marselha e os ânimos aqueceram.

Três dias depois, o referido jornal escreve que os dois colegas de equipa foram «temporariamente excluídos» dos trabalhos da equipa orientada por Roberto De Zerbi. Poderão também ter de doar um montante avultado à Fundação Marselha.

O Marselha pagou 14,5 milhões de euros pelo inglês Rowe neste verão. Jogou no clube por empréstimo do Norwich City na época passada. Já Rabiot, internacional francês, parte para a segunda época em definitivo no clube.