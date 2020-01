Foi apenas nas grandes penalidades que o Marselha alcançou o apuramento para os 16 avos de final frente ao modesto Trelissac, do quarto escalão do futebol francês.



A equipa de André Villas-Boas entrou praticamente a perder. No primeiro minuto de jogo Diaby inaugurou o marcador e deixou o clube da primeira divisão em desvantagem. À passagem dos 20 minutos Payet igualou a contenda.



Sakai foi expulso nos instantes finais e o Marselha jogou o prolongamento com menos um elemento. O empate manteve-se e foi preciso encontrar o vencedor nas grandes penalidades. O conjunto do técnico português não falhou nenhuma enquanto o Trelissac desperdiçou duas.



Por sua vez, o Lille venceu em casa do Raon L Etape por 3-2 depois de ter estado a vencer por 3-0. O português José Fonte marcou o segundo golo dos vice-campeões gauleses depois de Luiz Araújo e de Remy terem feito o primeiro e terceiro golos.



Refira-se que Xeka e Renato Sanches também foram titulares enquanto Tiago Djaló não saiu do banco de suplentes do Lille.



Por último, o Montpellier de Pedro Mendes venceu por 1-0 em casa do Reims Ste Anne.