O futebolista dinamarquês Martin Braithwaite relatou o secretismo em torno da sua transferência para o Barcelona, ao ponto de a sua esposa ter pensado que o avançado tinha uma amante, devido ao número de chamadas telefónicas dos últimos dias, antes da mudança para os catalães.

«A minha mulher quase perguntou se eu tinha uma amante (risos)», afirmou o jogador de 29 anos, em declarações ao Daily Mail, na quarta-feira.

«Eu não contei a ninguém. Senti que, se a minha esposa não fosse a primeira pessoa a quem eu contasse, seria uma falta de respeito, porque nós temos uma vida juntos. Mas eu sabia que a minha mulher sentia que algo se passava, porque eu recebia muitas chamadas, saía sorrateiramente de casa e estava frio lá fora», detalhou, já depois de ter dito, em abril, que nem contara da situação à mulher.

Braithwaite chegou ao Barcelona em fevereiro último, oriundo do Leganés. Já fez três jogos pelos catalães, numa carreira que já passou pelo Middlesbrough (Inglaterra), Bordéus e Toulouse (França) e pelos dinamarqueses do Esbjerg. O avançado disse ainda que, no dia em que ia contar à mulher, tudo ficou público através dos meios de comunicação.

«Eu pensei: oh, me***. Tive de sentar-me junto dela nessa noite e dizer: “tenho de contar-te uma coisa”. E ela: “eu sei o que vais dizer”. O telefone dela estava a tocar tanto como o meu. Fiquei desapontado por não ter conseguido aquela reação de choque dela, mas ela estava feliz», partilhou.