Martin Odegaard é baixa para a seleção norueguesa. O médio de 26 anos saiu lesionado na primeira parte do jogo frente ao West Ham. A terceira vez que o ex-Real Madrid saiu lesionado esta época antes do intervalo.

O Arsenal confirmou este domingo que se trata de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Por esse motivo, o capitão dos «gunners» não se vai juntar à seleção e vai prosseguir com avaliação e tratamento na equipa médica do clube. 

Odegaard falta, portanto, aos jogos com Israel e Nova Zelândia. O Arsenal não partilhou nenhum tempo de paragem estimado, afirmando apenas que o objetivo passa por regressar o mais rápido possível.

 

