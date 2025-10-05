Internacional
Noruega: Martin Odegaard é baixa na seleção por lesão
Médio foi substituído no último jogo do Arsenal frente ao West Ham
Martin Odegaard é baixa para a seleção norueguesa. O médio de 26 anos saiu lesionado na primeira parte do jogo frente ao West Ham. A terceira vez que o ex-Real Madrid saiu lesionado esta época antes do intervalo.
O Arsenal confirmou este domingo que se trata de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Por esse motivo, o capitão dos «gunners» não se vai juntar à seleção e vai prosseguir com avaliação e tratamento na equipa médica do clube.
Odegaard falta, portanto, aos jogos com Israel e Nova Zelândia. O Arsenal não partilhou nenhum tempo de paragem estimado, afirmando apenas que o objetivo passa por regressar o mais rápido possível.
