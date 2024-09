O internacional norueguês Martin Odegaard vai parar pelo menos três semanas depois de ter sofrido uma lesão no tornozelo, ao serviço da seleção da Noruega. A estrela do Arsenal, saiu a coxear na segunda parte da vitória sobre a Áustria, na Liga das Nações, na segunda-feira, num sinal preocupante para os adeptos dos Gunners.

Odegaard parecia estar em grande sofrimento quando saiu do campo a coxear. Mais tarde, foi visto pela imprensa a andar de muletas para o interior de um jato privado. Em entrevista a jornal norueguês VG, o médico da seleção norueguesa Ola Sand deu novidades.

«Estas lesões no tornozelo costumam demorar pelo menos três semanas, qualquer coisa para além disso é apenas um bónus. E depois pode demorar mais tempo. As lesões no tornozelo são muito dolorosas de imediato. Com o Martin, foi extremamente doloroso. Ele ficou muito preocupado», admitiu Sand.

O jogador de 25 anos submeteu-se a exames médicos em Londres, na terça-feira. Desta forma, confirmando-se as previsões, Odegaard deverá voltar ao ativo em outubro e, assim já estar apto para a receção ao Sporting, a contar para a Liga dos Campeões, a 26 de novembro.