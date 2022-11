O internacional inglês Mason Greenwood, acusado de tentativa de violação, agressão e comportamento controlador, deverá ser julgado em novembro de 2023.

O futebolista do Manchester United compareceu esta manhã perante um juiz no Manchester Crown Court, apenas para confirmar os seus dados pessoais e foi novamente libertado, tendo prevista nova audiência a 10 de fevereiro, antes do arranque do julgamento, a partir do dia 27 de novembro.

A sessão desta manhã contou com a presença de familiares do jogador e durou apenas cerca de 10 minutos. Greenwood continua sob fiança e sem poder contactar as testemunhas.

Recorde-se que, em outubro, o futebolista foi novamente detido, depois de ter contactado a ex-namorada que o acusa de violência doméstica, mas foi depois libertado sob fiança.

Greenwood, atualmente afastado do plantel principal do Manchester United, foi detido no dia 30 de janeiro, «por suspeitas de violação e agressão». Na altura, a ex-namorada do futebolista, Harriet Robson, publicou imagens nas redes sociais com ferimentos no rosto e nos membros, acusando o jogador de 20 anos de ser o responsável pelas agressões.

Desde então, Greenwood encontra-se suspenso pelo Manchester United.