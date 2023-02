As acusações de tentativa de violação e agressão contra Mason Greenwood foram retiradas, anunciou esta quinta-feira fonte da Polícia da Grande Manchester.

«A equipa de investigação tem-se mantido em contacto regular com a equipa de defesa, providenciado atualizações, e entende a racionalidade da descontinuação dos procedimentos, nesta etapa. Esta decisão não foi tomada de forma leviana», referiu a superintendente Michaela Kerr.

Já o porta-voz do Ministério Público, citado pela BBC, informou que «uma combinação de retirada de testemunhas-chave e novo material que veio à tona significava que já não havia uma perspetiva realista de condenação.»

«Nessas circunstâncias, temos o dever de encerrar o caso», notou.

O extremo inglês de 21 anos tinha sido detido em janeiro do ano passado, depois da ex-namorada partilhar vídeos e imagens das alegadas agressões, com ferimentos no rosto e membros. O jogador acabou detido e acusado de tentativa de violação, comportamento controlador e agressão, tendo previsto julgamento para novembro deste ano.

Desde então, Greenwood encontra-se suspenso pelo Manchester United.