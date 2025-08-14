Franco Mastantuono foi formalmente apresentado no Real Madrid e na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação elogiou o compatriota e ex-jogador do grande rival Barcelona, Lionel Messi.

«Para mim, é o melhor jogador do Mundo. Não pude ver outros, como Alfredo Di Stéfano, mas inspiro-me muito neles.»

Quando questionado sobre a paixão que muitos argentinos sentem pelo clube catalão, o jovem extremo declarou que o astro argentino é uma figura muito importante para o seu país, mas afirmou que o Real Madrid é o melhor clube do Mundo.

Ao longo da carreira, Messi realizou 47 jogos frente aos merengues, tendo marcado 26 golos e feito 14 assistências, e é mesmo o maior artilheiro da história do «El Clásico».