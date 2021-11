O árbitro esloveno Matej Jug foi o designado para apitar a deslocação do Sporting de Braga à Dinamarca, para o jogo ante o Midtjylland, da quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa, confirmou esta manhã a UEFA.

Jug, de 41 anos, volta a apitar um jogo do Sp. Braga, depois de, em setembro de 2017, ter dirigido o Sp. Braga-Basaksehir (2-1), da fase de grupos da Liga Europa.

Matej Junic e Manuel Vidali vão ser os assistentes e David Smajc o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Rade Obrenovic, assistido por Jure Praprotnik.

O jogo do grupo F tem início às 17h45 de quinta-feira.

O Sp. Braga é líder do grupo com nove pontos, seguido do Estrela Vermelha (sete pontos), do Midtjylland (cinco) e do Ludogorets (um).