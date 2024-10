O Southampton, com o médio português Mateus Fernandes a titular, venceu o Stoke City por 3-2 e garantiu, esta terça-feira, o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga inglesa.

No St. Mary’s, Mateus Fernandes bateu um canto do lado esquerdo que resultou em assistência para o 1-0, com Taylor Harwood-Bellis a desviar na área para dar vantagem ao Southampton.

Ainda na primeira parte, Adam Armstrong fez, de penálti, o 2-0, aos 35 minutos. Antes do intervalo, Ashley Phillips fez o 2-1, ao minuto 45.

Na segunda parte, o Stoke chegou ao empate, com um golo de Tom Cannon, aos 54 minutos. Mas o Southampton conseguiria chegar a nova vantagem, para a vitória, ao minuto 88: James Bree fez o 3-2 para a equipa comandada por Russell Martin.

Mateus Fernandes saiu aos 67 minutos. No Stoke, André Vidigal foi titular e saiu ao minuto 71.

No outro jogo da noite, que abriu os oitavos de final, o Brentford eliminou o Sheffield Wednesday, no desempate por penáltis (5-4), após o empate a um golo no final do tempo regulamentar. Kevin Schade marcou para o Brentford (11m) e Djeidi Gassama para os visitantes (57m).

Na quarta-feira disputam-se os restantes seis jogos dos oitavos de final: Brighton-Liverpool às 19h30, Aston Villa-Crystal Palace, Manchester United-Leicester, Newcastle-Chelsea e Preston-Arsenal às 19h45 e o Tottenham-Manchester City às 20h15.