Mateus Fernandes está a causar impacto imediato no Southampton, da Premier League. Ainda na temporada passada atuava na Amoreira, por empréstimo do Sporting, e agora já marca na Taça da Liga inglesa.

Estreou-se na lista de marcadores do Southampton, no jogo dos Saints diante do Cardiff, no País de Gales, num jogo louco, que acabou com um vitória forasteira por 3-5. Mateus Fernandes fez o primeiro golo do encontro, aos dez minutos de jogo.

Já Gonçalo Guedes esteve inspirado a dobrar. Depois de empréstimos sem grande sucesso no Benfica e Villareal, durante a época passada, Guedes voltou em força ao Wolverhampton com um bis decisivo diante do Burnley, nesta quarta-feira.

O primeiro golo foi obtido aos 38 minutos, com assistência do reforço brasileiro Pedro Lima, e o segunda aos 54', após passe do também português Daniel Podence. Chiquinho foi titular e Rodrigo Gomes suplente utilizado. A armada dos Wolves venceu por 2-0 e Guedes foi ovacionado.

Também Jota Silva estreou-se a marcar pelo Nottingham Forest, aos 50 minutos de jogo, diante do Newcastle. Recebeu uma bola perdida na área e fuzilou as redes contrárias. Mas Nuno Espírito Santo e companhia perderam no desempate por grandes penalidades, após um empate a uma bola.

Já o português Fábio Carvalho, do Brentford, jogou 84 minutos na vitória sobre o Colchester, por 1-0. Carvalho saiu do Liverpool em definitivo neste mercado de transferências.