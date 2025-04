Que final de euforia no Etihad! Um golo do português Matheus Nunes, no quarto de cinco minutos de compensação, deu a vitória ao Manchester City frente ao Aston Villa, por 2-1, no duelo que abriu a 34.ª jornada da Premier League, num triunfo que foi aberto com um golo de Bernardo Silva.

A equipa treinada por Pep Guardiola somou três pontos importantíssimos na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, somando também a terceira vitória seguida na Premier League. Uma sequência que parece um feito banal para os azuis de Manchester, mas que numa época atribulada, já não acontecia há meio ano, desde finais de outubro (7.ª à 9.ª jornada).

Aos sete minutos, após uma jogada de Omar Marmoush do lado esquerdo e de uma tentativa de corte de Ezri Konsa, a bola foi ter com Bernardo Silva, que rematou para o fundo da baliza.

No entanto, o Aston Villa conseguiu chegar ao empate, pouco depois, aos 18 minutos, de penálti, com um golo de Marcus Rashford. Um lance que castigou falta de Rúben Dias sobre Jacob Ramsey.

O intervalo chegou com o 1-1 no marcador e o empate foi desfeito já bem perto do apito final. Após uma arrancada de Jérémy Doku e cruzamento pela esquerda, Matheus Nunes rematou ao segundo poste para o fundo da baliza.

Com este resultado, o Manchester City sobe, à condição, ao terceiro lugar, agora com 61 pontos, mais um do que o Nottingham e mais dois do que o Newcastle. O Aston Villa mantém-se com 57 pontos, no sétimo lugar, para já com os mesmos pontos do Chelsea, sexto classificado.

De recordar que, como Inglaterra garantiu vaga extra na Champions 2025/26, o quinto classificado também vai diretamente à principal prova europeia de clubes.