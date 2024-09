Em abril deste ano, Matheus Pereira já havia confessado ter sofrido de vários problemas de saúde mental na altura em que jogou no Médio Oriente. Agora, em conversa no Charla Podcast, o antigo jogador do Sporting e do Desp. Chaves, voltou a tocar no assunto.

«Foi quando me mudei para a Arábia Saudita. É um país que tem os seus pontos bons, tem também os seus costumes, mas eu não me consegui adaptar. Os meus primeiros seis meses foram muito bons, mas voltei a ter problemas. Estava muito mais longe da minha família, de tudo. Foi tudo piorando», começou por dizer.

«A minha mulher já me tinha dito para fazer terapia. O psicólogo é muito importante. Se eu tivesse ido na altura em que ela me avisou, talvez não tivesse chegado ao ponto a que cheguei», acrescentou o futebolista luso-brasileiro.

Ao longo da conversa, o avançado de 28 anos revelou mesmo ter passado por problemas relacionados com álcool.

«É uma solidão. É estar rodeado de pessoas e sentir-me sozinho. Do nada, eu sentia angústia e tristeza. Na minha cabeça eu queria algo para esquecer. Pensei: “vou beber uma cerveja”. Quando via já estava na décima», concluiu.

Atualmente, Matheus Pereira veste a camisola do Cruzeiro. Em 2024 já fez um total de 43 jogos, marcou nove golos e apontou 13 assistências.