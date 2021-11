O futebolista do FC Porto, Luis Díaz, figura entre os 28 convocados do selecionador Reinaldo Rueda para os dois próximos jogos da Colômbia no apuramento para o Mundial 2022, ante o Brasil e o Paraguai.

Numa lista em que figuram ainda o ex-FC Porto Radamel Falcao e o ex-Benfica, Desp. Aves e Tondela Cristián Arango, o médio do FC Porto, Matheus Uribe, ficou de fora, numa altura em que está lesionado.

A principal novidade, de resto, é o regresso de James Rodríguez à seleção. O agora jogador do Al-Rayyan, do Qatar, tinha estado pela última vez ao serviço da equipa do seu país em novembro de 2020.

A Colômbia visita o Brasil no dia 11 de novembro (já dia 12 em Portugal Continental, 00h30) e recebe o Paraguai dia 16, num jogo com início às 23 horas (hora portuguesa).