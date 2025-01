Matheus Uribe está de volta ao Atlético Nacional.

O clube confirmou o regresso do médio com um vídeo nas redes sociais. Uribe deixou o Atlético Nacional em 2017, já depois de passagens por Tolima e Envigado, para representar os mexicanos do Club América. Em 2019/20, o internacional colombiano chegou ao FC Porto, onde passou quatro temporadas.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Uribe ficou livre no mercado neste mês de janeiro, quando rescindiu contrato com o Al Sadd, do Qatar.