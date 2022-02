O lateral Mauricio Isla está a contas com problemas no Flamengo.

O futebolista chileno falhou o jogo com o Resende (2-2) por ter apresentado quadro viral, segundo o emblema brasileiro. Ora, à noite, Isla publicou um vídeo em plena diversão numa festa, ao lado do compatriota Eduardo Vargas, que alinha no Atlético de Mineiro. Além disso, ainda partilhou fotografias do aniversário da filha.

O Flamengo, entretanto, informou que o jogador tinha apresentado sintomas que o impossibilitavam de ir a jogo, mas garantiu que este vai ser multado.

«Na próxima terça-feira (1), o atleta será devidamente advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao Departamento Médico», pode ler-se na nota do clube orientado por Paulo Sousa.

Veja o vídeo publicado por Isla: