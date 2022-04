Kylian Mbappé termina contrato com o Paris Saint-Germain no final da temporada e o futuro do francês ainda é uma incerteza, assim como o do treinador Mauricio Pochettino, fragilizado após a eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, perante o Real Madrid.

Esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o técnico garantiu que, neste momento, existem 100% de hipóteses de continuar em Paris, tal como o atacante.

«Hoje, tanto ele quanto eu temos 100% de chances de ficar», respondeu de forma breve.

O técnico assumiu ainda que Neymar «teve altos e baixos, como toda a equipa» ao longo da temporada e reconheceu que «tudo teria sido diferente» caso tivessem ultrapassado o Real Madrid.

Pochettino negou ainda que haja mal-estar com o diretor desportivo, Leonardo.

«Não houve nenhuma discussão fora do normal. Temos uma boa comunicação, falamos sobre o presente e com responsabilidade sobre o futuro», vincou.

O PSG, já campeão francês, volta a entrar em campo esta sexta-feira, na visita ao Estrasburgo.