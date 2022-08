O defesa-central Maurício, que passou pelo Sporting entre 2013 e 2015, vai ser reforço do Náutico, penúltimo classificado do segundo escalão brasileiro, confirmou o responsável pelo futebol do clube, Ari Barros.

O jogador de 33 anos regressa, assim, ao Brasil, de onde saiu há nove épocas, para rumar aos leões.

Após duas temporadas em Alvalade, seguiu para a Lazio e esteve ainda cedido ao Spartak Moscovo e Légia de Varsóvia, antes de assinar pelos tailandeses do Johor, o último clube que representou.