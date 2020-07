O treinador da Juventus, Maurizio Sarri, assumiu, após a derrota desta quarta-feira ante o Cagliari, que a utilização de Cristiano Ronaldo durante os 90 minutos esteve, não, só, mas também relacionada com a motivação do português em jogar, numa altura de fim de época e calendário apertado, que ainda tem a Liga dos Campeões para os homens de Turim.

«Cristiano estava muito motivado, queria jogar a todo o custo porque se sentia bem e estava ansioso para jogar. Quando um jogador tem esse tipo de cabeça, acho que precisa de entrar em campo», justificou, em declarações após o jogo, citado pela Gazzetta dello Sport.

Recorde-se que Ronaldo ainda procura o título individual de melhor marcador na liga italiana, que ficou mais longe ao fim da 37.ª e penúltima jornada. Ciro Immobile marcou um golo na vitória da Lazio, aumentou para 35 o número de tentos, agora mais quatro que o português (31).

Por outro lado, Sarri foi critico quanto ao calendário imposto pela Liga italiana, apontando ao facto de a Juventus ter cinco jogos no espaço de 13 dias, desde o duelo da Lazio, a 20 de julho, até ao encontro da última jornada do campeonato, marcado para o próximo sábado frente à Roma. Por isso, contra os comandados do português Paulo Fonseca, o técnico já campeão admite colocar os sub-23 em campo, para poupar os mais utilizados para a Liga dos Campeões.

«Somos os únicos na Europa a jogar cinco jogos em 12 dias [ndr: são 13 de intervalo entre o primeiro e o último, na verdade]. A Liga criou grandes problemas para nós. Vamos ver como estamos amanhã [quinta-feira] e se é apropriado alinhar os sub-23 no sábado com a Roma, para obter a melhor recuperação», analisou, tendo em vista o jogo da segunda mão dos oitavos de final da prova europeia, ante o Lyon, a 7 de agosto.