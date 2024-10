A goleada imposta pelo Barcelona sobre o Bayern Munique não deixou ninguém satisfeito no clube bávaro. Desde jogadores, equipa técnica, adeptos e... dirigentes. Max Eberl, diretor-desportivo do Bayern Munique, estava visivelmente irritado depois do jogo.

Depois de perder por 4-1 e, questionado pelos jornalistas na zona mista sobre o que correu mal no jogo, a nível defensivo, e Eberl 'perdeu as estribeiras'.

«Tire uma licença de treinador, para poder fazer melhor! É muito fácil culpar a defesa quando sofremos golos. É exatamente isso que se passa: querem dividir-nos. Não vamos permitir isso», afirmou o diretor-desportivo.