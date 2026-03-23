Maxi Araújo, ala do Sporting, foi convocado para a seleção do Uruguai, que terá dois jogos de preparação para o Mundial de 2026. Rodrigo Zalazar, do Sp. Braga, ficou de fora por lesão.

A grande novidade na convocatória é o regresso do experiente guarda-redes Fernando Muslera, guarda-redes de 39 anos que representa o Estudiantes, da Argentina. O ex-Benfica Darwin Núñez consta também na lista escolhida por Marcelo Bielsa

O Uruguai vai defrontar a Inglaterra, no dia 27 de março, e a Argélia, no dia 31. No Mundial de 2026, a seleção uruguaia faz parte do Grupo H, com Cabo Verde, Arábia Saudita e Espanha.