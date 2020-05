O futebolista argentino Maxi López foi um dos afetados familiarmente pela pandemia da covid-19 em Itália, no que toca à distância fruto da profissão. O avançado de 36 anos do Crotone, clube da II Liga italiana, está a cerca de 1.200 quilómetros da família e admite a falta que sente, esperando que a circulação entre regiões seja reaberta para poder viajar.

«Não vejo os meus filhos há quase quatro meses. No primeiro dia em que puder sair da região, quero estar com eles. Sinto falta deles até à morte, conto os dias», afirmou Maxi López, numa conversa através da rede social Instagram, no sábado.

Maxi está no sul do país, em Crotone, na região da Calábria, ao passo que a família está na região da Lombardia, no norte.

Em abril, os filhos de Maxi e a sua ex-mulher, a modelo Wanda Nara, voltaram para Itália e precisamente para uma das regiões mais afetadas pela covid-19 no país. Na altura, Nara justificou a mudança com o fim do contrato da casa onde estava, em Paris.